Motorista sa Sogod nabalaka sa pagdahili sa mga bato, yuta

Gimanduan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) nga susihon ang report bahin sa nangahulog nga mga bato ug yuta sa daplin sa karsada sa Lungsod sa Sogod.
Ang maong lakang gihimo human sa insidente diin ang mga nangatagak nga bato ug yuta niali sa dalan sa Sogod, nga niresulta sa panawagan sa mga motorista alang sa aksiyon gikan sa mga awtoridad.
Sa usa ka post sa social media, si Jonalyn Seco niingon nga samtang nagbiyahe sila sa iyang bana agi sa maong lugar niadtong Hunyo 1, 2026, kalit nga nangatagak ang yuta ug gagmay'ng mga bato gikan sa kabukiran padulong sa karsada.
Gisultihan ni Seco ang SunStar Cebu nga mao na kini ang ikatulong higayon nga iyang nasaksihan ang susamang panghitabo sa maong lugar.
Matod niya, ang pagkahulog sa mga bato ug pagdahili sa yuta mahitabo matag pipila ka semana bisan wala’y uwan.
Si Seco maoy unang nagpost sa insidente online nga nakamugna sa kabalaka sa ubang mga motorista.
Matod niya, daghang biyahero ang kanunay moagi sa maong lugar ug mahimong mameligro sa mangatagak nga mga bato ug yuta, ilabina panahon sa kusog nga pag-uwan.
“Ila unta aksiyonan kon angay pa bang paagian ang maong dalan ug hatagan unta mi laing dalan nga luwas mi bahalag layo kay sa anha diha pirmi moagi unya dili ta kabantay sa mga panghitabo labi pa ug mag-uwan og kusog,” matod ni Seco.
Nidugang siya nga adunay mas dagkong mga bato nga nahulog sa karsada sa miaging mga bulan.
Nikontak ang SunStar Cebu sa Lokal nga Panggamhanan sa Sogod alang sa ilang komento, apan wala pa kini makatubag hangtod sa oras sa pagmantala sa balita.
Sa miaging Mayo, nikontak sab ang SunStar Cebu sa LGU bahin sa maong kabalaka, apan wala gihapon kini makatubag.
Niingon si Baricuatro nga si Dennis Pastor, hepe sa PDRRMO, nakapadala na og mga kawani aron inspeksyonon ang lugar niadtong Miyerkules, Hunyo 3, 2026. /