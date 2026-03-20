Motorsiklo mibangga sa gutter, angkas patay, drayber angol

Patay na nga nadangat sa tambalanan ang usa ka angkas sa motorsiklo human sila nabangga sa gutter kilid sa national highway sa Barangay Tungkop, Lungsod sa Minglanilla mga alas 2:55 sa kadlawon sa Huwebes, Marso 19, 2026.
Nailhan ang nakalas nga si Jose Marie Emmanuel Fortich, 37 anyos, nga residente sa Barangay Lawaan 1, Dakbayan sa Talisay.
Samtang ang nagmaneho sa Suzuki Smash nga motorsiklo mao si Canamo Rexen Bentulan, 37, minyo, lumolupyo sa Sityo Upper Cadicay, Barangay Lawaan 3.
Sumala sa inisyal nga imbestigasyon, nagbiyahe ang mga nalambigit paingon sa amihanang bahin sa Sugbo dihang nahitabo ang insidente.
Gidali pagdala sa Minglanilla District Hospital ang duroha aron matambalan ang ilang mga pangos.
Apan matod pa nga si Fortich kinsa nakaangkon og grabe’ng samad sa nawong ug ulo, nakabsan sa iyang kinabuhi.
Padayon pa nga nikuha og dugang impormasyon ang kapulisan sa Minglanilla mahitungod sa maong disgrasya, atol ning pagsulat. / JDG