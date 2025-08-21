Motorsiklo milahos sa paril, drayber namatay

Patay dihadiha ang 19-anyos nga ulitawo nga maoy nagmaneho sa motorsiklo samtang kritikal ang usa sa duha niya ka angkas human nga nidasmag sa konkreto nga paril dihang nitadlas sa dalan sa Barangay Mohon, Dakbayan sa Talisay alas 5:00 pasado sa buntag, Agusto 21, 2025.
Ang namatay nailhan sa alyas nga Vic kinsa nakaangkon og injury sa iyang ulo nga nabunal sa paril resulta sa iyang pagkalagpot.
Samtang gidala sa ospital ang angkas nga 30-anyos nga si alyas Sanny, ug ang laing kauban nga 21-anyos nga nakaangkon lang og minor injuries nga pulos taga Lawaan 3, Talisay.
Base sa imbestigasyon, hubog ang tulo ka mga sakay sa motor ug pag-abot sa nahisgutang lugar, wala na makontrol ni Vic ang motorsiklo ilabi na kusog ang ilang pagpadagan.
Ang tulo gikan sa usa ka imnanan sa Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo ug nakadlawonan sa ilang pag-uli kay nagsalig nga holiday, walay klase ug trabaho niadtong Huwebes, Agusto 21.
Nagkasabot sab sila nga sa dili pa mouli sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay nga mohapit og kan-anan sa Talisay aron mohigop og init nga sabaw.
Ang tag-iya sa balay diin nahitabo ang aksidente niasoy nga nakurat na lang sila nga adunay nipaka ug naabli na sab ang ilang gate.
NABALIAN
Sa laing bahin, nabalian sa iyang tuo nga bukton ang 35-anyos nga drayber sa motorsiklo sa dihang nasarasay sa flyover sa Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo sa mga alas 4:00 pasado sa kadlawon, Agusto 21,2025.
Ang naangol mao si alyas Vince, adunay live-partner, taga Barangay Apas, Siyudad sa Sugbo.
Sa pakisusi sa Traffic Enforcement Unit, hubog si Vince gikan sa Barrio Luz ug padulong mopauli sa Barangay Apas.
Saysay sa iyang kapuyo nga si Shane nga gikan nag-inom si Vince ug gipahimangnuan pa gani nga dili lang mouli.
Nakurat na lang si Shane sa dihang gipahibalo sa nahitabo sa pagtuo nga sayo sa buntag mopauli ang iyang
kapuyo human iyang gipasidan-an ilabi na nga nakainom. /