Motorsiklo nabangga sa SUV; student intern angol

Nalandig sa tambalanan ang usa ka 22-anyos nga student intern human ang iyang gimanehong motorsiklo nabangga sa usa ka SUV nga giingong kalit lang nag-U-turn sa may Englis, V. Rama, Dakbayan sa Sugbo, alas 7:00 pasado sa buntag niadtong Sabado, Hunyo 27, 2026.
Ang biktima nailhan sa alyas nga "Mike", residente sa Barangay Labangon, kinsa nakaangkon og mga pangos sa iyang tuo nga tuhod ug bun-og sa abaga.
Samtang ang drayber sa Toyota Fortuner giila nga si alyas "Loyd", 34 anyos, ug molupyo sa Barangay Tagba-o, Cebu City.
Subay sa imbestigasyon, giingong kalit lang nga ni-u-turn ang Fortuner sa maong dapit bisan kon gidili tungod sa "double solid line" nga timaan sa trapiko.
Misaysay si Mike nga padulong unta siya sa iyang gitrabahoan isip intern sa bukirang bahin sa Barangay Guadalupe.
Tungod sa kakalit sa panghitabo, wala na siya maka-brake og nalahos siya sa sakyanan nga miresulta usab sa pagkalumping niini. Sa habig ni alyas Loyd, iyang gipahayag nga padulong unta silang mokaon uban sa iyang asawa ug duha ka anak sa usa ka kan-anan nga anaa sa atbang nga bahin sa karsada.
Hinuon, nagkasabot ra ang duha ka habig nga aregluhon ang maong suliran didto sa buhatan sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office. / JDG