Motorsiklo nalahos sa pangpang, 1 patay

WA MASUHETO SA DAN? Gikatahong nisubay sa kurbadahon nga kalsada sa Upper Cambinocot, bukirang dapit sa Siyudad sa Sugbo ang drayber sa motorsiklo nga si Alberto Lapesigue, 57 kuyog sa iyang silingan nga si Floyd Perez Jr, 59. Giingong kusog ang pagpadagan hinungdan nga nilahos ngadto sa pangpang resulta sa ilang hulog ngadto sa sapa. Patay si Lapesigue samtang naangol si Perez, ang maong insidente nahitabo niadtong hapon sa Sabado, Oktubre 18, 2025. Estorya sa pahina 2. / tampo
Patay ang drayber sa motor samtang naangol ang iyang angkas human nga nilahos sa pangpang ang gisakyan nga motorsiklo sa Purok 4, Upper Cambinocot, bukirang bahin sa Siyudad sa Sugbo sa alas 12:57 sa hapon, Sabado, Oktubre 18, 2025.

Dead on arrival (DOA) sa Cebu City Medical Center (CCMC) ang drayber nga si Alberto Lape­sigue, 57, taga Zone 7, Barangay Mantuyong Asinan, Mandaue City samtang naangol ug anaa pa sa tambalanan si Floyd Perez Jr., 59, silingan sa drayber.

Base sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nga samtang nagsubay sa kalsada sa Purok 4, Upper Cambinocot ang mga biktima, giingong wa mabanabana sa drayber ang kurbadahon nga dan. Tungod sa kakusog sa dagan niini na overshoot ug nahulog sa pangpang uban ang iyang backrider.

Tungod sa impact resulta sa pagkatagak nakaangkon og grabe nga kadaot sa iyang lawas ang biktima. Unang gidala sa Guba Community Hospital apan gi balhin sa CCMC ug gideklarar nga DOA.

