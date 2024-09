Motorsiklo nasaghiran og fuel tanker, drayber patay

Namatay human sa pipila ka gutlo ang drayber sa motorsiklo nga nasaghiran sa fuel tanker truck, alas 11:12 sa buntag, Martes, Septiyembre 24, 2024, sa dan ML Quezon, Barangay Pajo, Siyudad sa Lapu-Lapu.

Ang biktima nga 26 anyos nga nagmotorsiklo, minyo, ug taga Brgy., Ibo, Lapu-Lapu. Samtang ang fuel tanker truck gimaneho sa 39 anyos nga lalaki, minyo, ug taga 415 Gorordo Ave., Brgy Lahug, Siyudad sa Sugbo.

Ang kapulisan nagdumili sa paghatag sa Superbalita Cebu og ngan sa biktima ug drayber sa fuel tanker tungod sa ilang gisunod nga polisiya.

Sa imbestigasyon sa kapulisan nasayran nga ang biktima ug ang drayber sa fuel tanker truck nagbiyahe nga pariho og direksyon uban sa usa ka passenger multicab nga nagsubay sa three-lane road sa dapit.

Matod pa nga ang drayber sa truck nipahinay og padagan sa iyang gimaneho nga sakyanan tungod kay adunay ni-u-turn nga laing sakyanan sa iyang atubangan.

Apan ang motorsiklong gimaneho sa biktima nilahos agi sa tunga sa fuel tanker truck ug sa passenger multicab ug naigo siya dayong natumba ug nalamba sa karsada hinungdan nga siya nakaangkon og grabing samad.

Ang biktima dali nga gitabang ug gidala sa Lapu-Lapu City Hospital apan alas 12:18 sa hapon, nakabsan kini sa kinabuhi.

Ang drayber sa fuel tan­ker truck gikustodiya sa kapulisan sa Lapu-Lapu, City samtang nagpaabot nga pasakaan og kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. / DVG