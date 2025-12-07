Motrabaho sa Dec. 8 special non-working holiday naay 130% nga dugang sa suweldo

Makadawat og dugang suweldo ang mga empleyado sa pribadong sektor nga motrabaho karong Lunes, Disyembre 8, 2025, nga gideklarar nga usa ka special non-working day sa pagsaulog sa Feast of the Immaculate Conception, sumala sa Department of Labor and Employment (DOLE).
Sa Labor Advisory No. 17, ang DOLE niingon nga ang mga empleyado nga motrabaho sa special day kinahanglang bayran og 130 porsiyento sa ilang basic wage sulod sa unang walo ka oras (Basic wage x 130%).
Ang dili motrabaho mosunod sa lagda nga “no work, no pay” gawas kon ang ilang kompanya adunay polisiya nga naghatag og bayad sa mga special day.
Ang mga mamumuo nga mag-overtime kinahanglang makadawat og dugang 30 porsiyento sa ilang hourly rate alang sa mga oras nga gitrabaho lapas sa walo.
Kon ang usa ka empleyado motrabaho sa special day ug kini mahulog sa iyang eskedyul nga rest day (adlaw sa pahuway), aduna siya’y katungod sa 150 porsiyento sa iyang basic wage sulod sa unang walo ka oras (Basic wage x 150%).
Ang overtime atol sa rest day bayran og dugang 30 porsiyento sa hourly rate (Hourly rate x 150% x 130% x number of hours worked).
Ang Disyembre 8 usa ka special nonworking holiday sa tibuok nasod aron handumon ang Feast of the Immaculate Conception of Mary, ang prinsipal nga patrona sa Pilipinas, sumala sa Republic Act 10966 nga gipirmahan niadtong Disyembre 28, 2017. / PNA