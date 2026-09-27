Moumento og P42 ang suweldo sa Central Visayas

Gikatakdang makadawat og P42 nga umento sa inadlaw nga suweldo ang mga trabahante nga nagdawat og minimum nga suholan sa Central Visayas.
Niini, mosaka ang minimum nga suweldo ngadto sa P582 sa mga lugar nga Class A ug P542 sa mga lugar nga Class B inig epekto sa bag-ong wage order.
Sa pakighinabi sa media sa Sugbo niadtong Sabado, Septiyembre 26, 2026, niingon si Department of Labor and Employment (DOLE) acting secretary Francis Tolentino nga ang National Wages and Productivity Commission (NWPC) nagkahiusa sa pag-apruba sa desisyon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board (RTWPB) 7 sa pagtaas sa mga rate sa minimum nga suholan sa Central Visayas.
“That is in consonance likewise reflective of the current inflation rate in Cebu,” matod ni Tolentino.
Gidugang niya nga kapin sa 300,000 ka mga mamumuo nga nagdawat sa minimum nga suholan, lakip na ang naa sa Negros Oriental ug Siquijor nga wala pa’y kaugalingong mga wage board, ang makabenepisyo sa maong usbaw.
Karong Oktubre 14 gilaumang moepekto ang bag-ong mga rate, 15 ka mga adlaw gikan sa eskedyul sa pagmantala niini karong adlawa, Septiyembre 28.
Bisan ubos ang P42 nga usbaw kumpara P60 nga pag-adjust sa suholan sa Metro Manila, gipahayag ni Tolentino nga ang mga kondisyon sa ekonomiya ug sitwasyon lahilahi sa matag rehiyon. Giingon niya nga kini nga kausaban maoy esensya sa pagbaton og mga regional wage board.
Ang mga petisyon gipasaka niadtong Abril 6, samtang ang mga konsultasyon ug pagdungog gihimo sa mosunod nga mga bulan.
Ang domestic workers makadawat usab og P500 nga usbaw matag bulan, nga nagpataas sa minimum nga binuwan nga suholan gikan sa P7,000 ngadto sa P7,500.
Ang Class A naglangkob sa mga Dakbayan sa Carcar, Cebu, Danao, Lapu-Lapu, Mandaue, Naga ug Talisay, ingon man ang mga Lungsod sa Compostela, Consolacion, Cordova, Liloan, Minglanilla ug San Fernando, o ang gipalapdan nga expanded Metro Cebu area.
Ang Mandaue Chamber of Commerce and Industries (MCCI) nanawagan sa pagsalikway naghingabot nga mga petisyon alang sa laing minimum nga usbaw sa suholan sa Central Visayas.
Gipasabot sa MCCI nga ang maong lakang mahimong maghatag og dugang presure sa mga negosyo ug maghulga sa pormal nga panarbaho.
Matud sa MCCI nga bag-o pa lang gipatuman sa rehiyon ang Wage Order No. ROVII-26, nga nagbutang sa minimum nga inadlaw nga suholan sa P540 alang sa Class A ug P500 alang sa Class B.
Gipahayag sa chamber nga ang mga negosyo nag-atubang na daan og mas taas nga gasto sa kuryente, tubig, gasolina, transportasyon, imported nga mga materyales, ug financing hinungdan nga lisod pas-anon ang laing mandatory nga usbaw sa suholan.
Imbes nga laing across-the-board nga usbaw sa suholan, gihangyo sa MCCI ang gobiyerno nga mohatag og hinabang pinaagi sa mga lakang sama sa subsidyo sa pagkaon ug transportasyon, tabang sa gasto sa utility, mga programa sa panarbaho, ug suporta sa agrikultura.
Nanawagan usab ang chamber alang sa dinaliang pagtuon sa suholan alang sa mga nagkalisod nga negosyo, mas lig-on nga pagpatuman sa Barangay Micro Business Enterprise Act, ug mas maayong pag-access sa emergency financing para sa mga MSME.
Giingon ni Dole 7 director Emmanuel Ferrer nga ang mga employer gikinahanglan nga motuman sa bag-ong wage order, ug nidugang nga ang sektor sa management nag-ila usab sa panginahanglan sa usbaw sa suholan.
Matod ni Ferrer nga ang mga mamumuo mahimong mosang-at og mga reklamo sa Dole o mobisita sa mga opisina niini kon ang mga employer mapakyas sa pagpatuman sa usbaw sa suholan.
Ang mga employer nga dili motuman mahimo usab nga ipaubos sa visitorial powers sa Labor Secretary ubos sa Article 128 sa Labor Code. / DPC/SunStar Philippines