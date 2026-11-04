‘Moyarok’ pa ang Beerman

Makayarok pa ang San Miguel Beermen human nila gibawsan “paghubog” ang Brgy. Ginebra Gin Kings, 101-98, sa Game 3 sa ilang quarter-finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup niadtong Martes sa gabii, Nobiyembre 3, 2026, sa City of Dasmariñas Arena sa Cavite.
Sa kadaugan, napahakan sa Beermen ang labaw sa Gin Kings ning best-of-five series, 2-1.
Human sila nakasinati og grabeng ka hubog sa nag-unang duha ka duwa sa series, 95-104, 99-126, ang Beermen wala nagpatay-og sa hangover ug nakaposte kini og 15 puntos nga labaw, 54-39, sa hinapos nga bahin sa 2nd quarter.
Inanay nga ninggukod ang Gin Kings hangtod nga nakasikit sila pagbalik, 90-91, sa nahabiling 5:32 minutos sa 4th quarter.
Nagkumboya ang Sugboanong higante nga si June Mar Fajardo ug import George King aron paginhawaon pagbalik og luag ang Beermen, 97-90, sa nahabiling 3:41 minutos.
Ninggukod na sab ang Gin Kings hangtod nga nakasikit na sab sila, 98-99, sa nahabiling 1:04 minutos.
Nakadistansya og gamay ang Beermen, 101-98, pinaagi sa duha ka freethrows ni CJ Perez ug human niini, wala na nakadugang og puntos ang duha ka kampo hangtod na sa katapusang gutlo.
Sa laing parisan sa quarter-finals, gipanglampornas sa Converge FiberXers ang Rain or Shine Elasto Painters, 105-89, sa Game 3 aron pagposte og 2-1 nga bintaha sa series.
Puntos matag usa:
1st game:
Converge (105) – Gomez de Liano 19, Clark 18, Baltazar 15, Policarpio 13, Abueva 13, Arana 9, Stockton 7, Williams 5, Tungcab 4, Garcia 2.
Rain or Shine (89) – Lemetti 18, Tiongson 16, Cuajao 16, Nocum 11, Malonzo 10, Clarito 5, Villegas 5, Fuller 4, Caracut 2, Manaytay 2.
2nd game:
San Miguel (101) – King 21, Fajardo 18, Perez 14, Lassiter 13, Trollano 8, Ahanmisi 8, Ross 7, Cruz 7, Brondial 3, Teng 2.
Ginebra (98) – Abarrientos 21, Murphy 17, Go 17, Thompson 14, Gray 13, J. Aguilar 7, Rosario 6, Holt 3. / ESL