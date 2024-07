MPBA aduna na’y 2 divisions

Mobalik ang aksyon sa Mandaue’s Pride Basketball Association (MPBA) sa ilang Season 3 sugod karong Hulyo 28, 2024 sa Cebu Port Authority (CPA) Gym sa North Relaction Area ug ning higayuna, aduna na kini duha ka divisions – ang premiere ug elite.

Nagkanayon si MPBA founder Atty. Miguel Lumapas nga mas makapaikag ang mga aksyon ning higayuna sa paghangop nila ning two-division tournament.

Matod ni Lumapas nga sa elite division, gitugtan ang partisipanteng teams nga makakuha og duha ka kanhi magduduwa sa professional ug collegiate ranks, nga gidili sa premiere category.

Gipasabot ni Lumapas nga adunay laing apason ang teams sa premiere division gawas sa kampyunato – ang kahigayunan nga makasalmot sa elite division.

“We want to highlight that the top two teams for the premiere division this season can compete in the elite division come season 4,” matod pa ni Lumapas.

Ang MPBA commissioners nga sila si Fritz Malinao ug Marrion Joseph Ybañez niingon nga ilang gipaneguro nga balanse ang kompetisyon sa duha ka divisions.

Walo ka teams ang magkombati sa premiere division nga mao ang Void, Home Sourced, Metrocars, TSO Prayboys, Slow Grind, Welec Trucking Services, Urestore, ug Gremlinz Sherilin Team B.

Sa elite division, unom ka teams ang magpinaksitay ug kini mao ang ARQ Builders, Artera Builders, Steadfast Builders, Gremlinz Sherilin Team A, Matia’s Foodhaus ug Pure Fit Cebu.

Ang Season 3, nga gisuportahan sa WinZir, opisyal nga gilusad kagahapon, Hulyo 18, 2924 sa Home Sourced sa The Space Tower sa AS Fortuna St., Mandaue City. / ESL