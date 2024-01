MPUJs makapamasahero agi sa CCLEX

Ang modern public utility jeepneys (MPUJ) modala og mga pasahero paingon ug gikan sa Mactan Island paingon sa Sinulog Grand Parade venue sa South Road Properties (SRP) sa Cebu City agi sa Cebu-Cordova Link Expressway (CCLEX) karong Do­minggo, Enero 21, 2024 .

Kini ang unang higayon nga ang mga PUJ motadlas sa CCLEX. Ang mga modernong PUJ lang nga adunay special permit tu­go­tan nga makaagi sa expressway.

Ang mga modernong PUJ pabayron usab og discounted toll gikan sa regular fee sa Class 2 nga mga sakyanan nga P180 ngadto na lang sa P120.

“We are happy to announce that local government units and the Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) have allowed some modern PUJs to use the CCLEX to help devotees cross to the SRP to watch the grand parade,” matod ni Allan G. Alfon, presidente ug general manager sa Cebu Cordova Link Expressway Corporation (CCLEC). “This is a preview of what will happen in the future because there is a pending request for public utility vehicles to be allowed to use the CCLEX,” dugang ni Alfon.

Ang mga rota alang sa modernong mga PUJ mao ang:

• Looc – Babag ngadto sa SRP pinaagi sa CCLEX ug vice versa.

• Mactan Newtown paingon sa SM Seaside City Cebu paingon sa Plaza Independencia pinaagi sa Marigondon Crossing – CCLEX ug vice versa.

Ang pletihan kay P14 sa unang upat ka kilometro ug P2.20 sa matag mosunod nga kilometro. Magpabiling bukas ang CCLEX sa tanang motorista, pedestrian, ug bikers atol sa Sinulog Grand Parade.

Ang mga pedestrian ug bike lane sa CCLEX bukas gikan sa alas 5 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon, nga adunay cut-off nga oras sa alas 3:30 sa hapon.

Giawhag ang mga motorista nga gamiton ug i-reload ang ilang CCLEX RFID para sa usa ka hapsay ug sayon nga eksperyensya sa expressway.

Mahimo nilang i-reload ang ilang RFID accounts gamit ang MPT DriveHub app, pinaagi sa CCLEX Customer Service Centers duol sa Toll Plaza, o sa bisan unsang EC Pay over-the-counter partners.

Sa dakbayan sa Talisay, duna say 27 ka mga modern PUJ nga gihatagan og special permit sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB 7) aron mamasahero gikan sa Talisay paingon sa South Road Properties (SRP) vice versa karong adlawa, Enero 21.

Ang plitehan P14 sa unang upat ka kilometro ug P2 matag mosunod nga kilometro. / JJL gikan sa PR, dugang taho ni REV