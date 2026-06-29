Mr. Teen La Guaira namatay sa linog, pageant community nagbangotan

Nagbangotan ang lokal ug internasyonal nga pageant community human gikatahong namatay ang 19-anyos nga si Cristhian Anibal Teixeira Bazan, nga nagkupot sa titulo nga Mister Teen Turismo La Guaira 2026, sa kusog nga nagsunod nga linog nga niigo sa amihanang bahin sa Venezuela niadtong Hunyo 24, 2026.
Ang iyang lawas narekober gikan sa nahugno nga Arichuna Residences sa Los Corales, diin giingong nibisita siya sa usa ka higala sa dihang nahitabo ang kalamidad.
Nipadayon sa pagpaabot og pahasubo ang nagkadaiyang pageant organizations ug mga tagasuporta sa tibuok kalibotan, nga nagpasidungog sa iyang mubo apan makahuluganon nga panaw isip usa ka beauty king.
Ang maong trahedya kabahin sa grabeng kadaot nga gidala sa magnitude 7.2 ug 7.5 nga nagsunod nga mga linog nga nakaigo sa estado sa La Guaira ug nakapabakwit sa liboan ka mga residente gikan sa ilang mga panimalay.
Samtang nagpadayon ang search, rescue ug rehabilitation operations, nagpahimangno ang mga awtoridad nga posible pa nga mosaka ang ihap sa mga namatay ug naangol sa umaabot nga mga adlaw. /