MSMEs, trabaho ug urban development tutokan sa Talisay business summit

Tutokan sa 2nd Talisay City Business Summit and Trade Expo 2026 ang mga isyu nga may kalabutan sa pagpadagan sa micro, small and medium enterprises (MSMEs), pagpalambo sa manpower ug skills, ug urban development sa Dakbayan sa Talisay.
Sumala sa Talisay City Chamber of Commerce and Industry, dakong bahin sa mga negosyo sa siyudad ang MSMEs ug nag-atubang kini og mga hagit sama sa pagsaka sa presyo sa materyales, gasolina ug enerhiya, ingon man sa mga kausaban sa suweldo sa mga empleyado.
Lakip sa tumong sa summit ang paghisgot sa mga hagit sa mga gagmay ug medium nga negosyo, lakip ang pagdumala sa gasto, pagmintinar sa kalidad sa produkto o serbisyo, pagdumala sa mga trabahante ug paggamit sa digital technology ug social media sa negosyo.
Gihisgutan sab ang panginahanglan sa mas organisadong skills training ug manpower development sa siyudad.
Sumala sa Chamber, adunay local manpower agency nga adunay mga 600 ka workers ug padayon ang koordinasyon sa mga may kalabutan sa training ug skills development. Ang lokal nga gobiyerno sab nakamuhunan sa mga pasilidad alang sa training.
Apil sab sa hisgutan ang urban development, lakip ang pagplano sa mga commercial corridor, residential areas ug uban pang pasilidad nga may kalabutan sa umaabot nga paglambo sa siyudad.
Gihisgutan sa mga organizer ang potensyal sa pipila ka dagkong proyekto sa Talisay, lakip ang pagpalambo sa pantalan, posibilidad sa usa ka university hub ug pagpalapad sa mga oportunidad alang sa sports ug tourism.
Gihatagan og gibug-aton sa Chamber nga importante nga ang pag-uswag sa Talisay magpabilin nga adunay kaugalingong identidad ug dili lang mosunod sa development pattern sa Cebu o Mandaue.
Gilangkuban sab sa tulo ka adlaw nga kalihukan ang Trade Expo diin gikatakdang moapil ang mga 16 ka exhibitors nga naglangkob sa food ug non-food products. Matod sa organizers, mga 10 niini ang unang higayon nga moapil sa maong expo ug kadaghanan gikan sa food sector.
Lakip sa mga sesyon ang paghisgot sa suporta sa gobiyerno alang sa MSMEs, access sa kapital ug financial training, diin apil ang mga programa sa Small Business Corporation (SB Corp).
Gilauman sab nga hisgutan ang turismo ug kasaysayan sa Talisay, lakip ang posibilidad sa paggamit sa lokal nga heritage isip bahin sa mga kalihukan sa siyudad.
Ang 2nd Talisay City Business Summit and Trade Expo 2026 ipahigayon sa Oktubre 26 hangtod 28 sa Robinsons Galleria Cebu ug Summit Galleria Hotel. / BJC