Multa sa vandalism di mominos P3,000

Multa ug pagkabilanggo ang silot ni bisan kinsang madakpan nga mag-vandal o mangguba sa mga kabtangan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu samtang gihigpitan sa kagamhanan ang pagpatuman sa “Clean and Green” ordinance.
Ang Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) nipahinumdom sa publiko nga ang Ordinance No. 16-055-2022 nagpahamtang og silot sa mga indibidwal nga moguba sa mga pampubliko ug pribadong kabtangan ug niadtong mobalda sa mga paningkamot nga magpabiling limpyo ug hapsay ang dakbayan.
Sa usa ka pamahayag kaniadtong Lunes, Pebrero 9, 2026, ang LCPO nidasig sa mga molupyo nga makigtambayayong pinaagi sa pagpanalipod sa kalimpyo ug dinalian nga pag-report sa mga paglapas.
“Giawhag ang tanan nga magtinabangay sa pagpanalipod sa kalimpyo ug kaayuhan sa atong dakbayan ug i-report dayon ang mga paglapas sa kapulisan,” matod sa LCPO.
Gipasabot sa mga awtoridad nga ang pagmentinar sa usa ka limpyo, hapsay, ug matahom nga dakbayan usa ka responsibilidad sa tanan.
Sumala sa ordinansa, multa nga P3,000 sa unang paglapas ug P4,000 sa ikaduha.
Sa ikatulong paglapas P5,000 nga multa o pagkabilanggo, depende sa desisyon sa korte.
Kini nga ordinansa higpit nga gipatuman isip kabahin sa Clean and Green Project sa dakbayan.
Gikondenar ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan ang bag-o lang nga hitabo sa pag-vandal sa Lapu-Lapu City niadtong Enero.
Ang dapit nga gi-vandal nalimpyuhan na unta ug gipanindot isip pagpangandam sa Asean Tourism Forum 2026, diin gikatakdang mo-welcome og mga lokal ug internasyonal nga mga bisita.
Nasubo si Chan nga bisan pa sa mga paningkamot sa dakbayan, duna gihapoy mga indibidwal nga nagpadayon sa pagpakita og kakuwang sa respeto sa kalimpyo ug kahapsay sa publiko. / DPC