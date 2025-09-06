Multahan og P5K, mabilanggo ang mosupak sa lagda sa basura

Pamultahan og P5,000 ug mapriso kadtong makalapas sa mga lagda sa segregation o paglainlain sa basura, ubos sa gisugyot nga amendments sa ordinansa sa solid waste management sa Siyudad sa Sugbo.
Si Konsehal Dave Tumulak, chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council (CCDRRMC), nisugyot nga bag-ohon ang City Ordinance No. 2031 aron mapalig-on ang pagpatuman ug ipahaom ang lokal nga lagda sa Extended Producer Responsibility (EPR) Act of 2022.
Ang gisugyot nga ordinansa nagpausbaw sa mga multa alang sa mga tawo nga mapakyas sa paglainlain sa ilang basura: P1,000 sa unang kalapasan, ug hangtod sa P5,000 o unom ka bulan nga pagkabilanggo alang sa mga mousab.
Mahimo usab nga ipahamtang ang community service imbes pamultahon.
Ang mga tag-iya sa mga establisemento sa negosyo mahimo usab nga manubag sa dili pagtuman.
Ang ordinansa sa “segregation-at-source” sa siyudad, nga una nga gipatuman niadtong 2004, gibase sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000.
Matod ni Tumulak, kinahanglan ang amendments aron mopakita sa bag-ong mga polisiya sa kinaiyahan, apil na ang mga target sa pag-recover sa plastik nga basura nga gitakda sa Department of Environment and Natural Resources (DENR).
Ang sugyot nagpaila sa “No Segregation, No Collection” nga polisiya, nga nag-require sa tanang panimalay ug establisemento sa pag-sort sa mga biodegradable, non-biodegradable, recyclable, hazardous, ug bulky nga basura.
Ang pagpatuman mag-una sa mga barangay ug mga deputized personnel, maoy mo-isyu og citation tickets sa mga malapason.
Ang bahin sa makolekta nga “compromise fees” ihatag sa mga barangay ug sa mga nakadakop isip insentibo.
Ang ordinansa nagtinguha usab sa pagpalig-on sa panagtambayayong sa pribadong sektor ug sa informal waste workers pinaagi sa pagmando sa mga recycling scheme, recovery programs, ug collaboration sa mga nangolekta og basura ug mga kooperatiba.
Ang mga kampanya sa edukasyon ipatuman pinaagi sa Cebu City Environment and Natural Resources Office, DENR, ug sa Solid Waste Management Board.
Gihatagan og gibug-aton ni Tumulak nga kinahanglan ang mas bug-at nga mga silot aron matudlo ang disiplina. Ang gisugyot nga ordinansa gi-refer sa Committee on Laws and Styling alang sa pag-review. / CAV