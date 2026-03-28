Multi-purpose bldg. sa Labangon mapahimuslan sa brgy., 30 ka tuig

Magsilbi nga makasaysayano’ng kalampusan sa Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo human nga pormal nang gipirmahan ni Punong Barangay Derrick Yap ug Mayor Nestor Archival ang Usufruct Agreement nga naghatag sa barangay og katungod sa paggamit sa 2,026 square meter nga multi-purpose building.
Dungan nga gilusad ang labing una nga barangay-operated indoor playground.
Ang maong pinirmahay gipahigayon niadtong niadtong Biyernes, Marso 27, 2026 sa Labangon Barangay Hall nga gisaksihan ni South District Representative Congressman Edu Rama.
Ubos sa kasabutan, gamiton sa barangay ang maong pasilidad alang lamang sa mga kalihukan sa komunidad ug public purposes, ubang kalihokan nga magtunol og serbisyo sa mga residente.
Kini nga kalampusan usa ka dakong lakang sa pagpalig-on sa kapasidad sa barangay sa paghatag og mga batakang serbisyo ug programa alang sa residente sa Labangon.
Nagpasalamat usab si Kapitan Yap kang Konsehal Phillip Zafra sa iyang pagsuporta sa resolusyon sa usufruct sa City Council, ingon man kang Bise Mayor Tomas Osmeña ug sa tibuok City Council.
Ang mga kabataan sa Barangay Labangon makagamit na og indoor playground, human sa soft launch sa labing una nga barangay-operated indoor playground sa Dakbayan sa Sugbo.