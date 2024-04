Multicab, motor sa giransak nahibalik

Upat ka adlaw human sa pagransak ug pagkarnap sa 10 ka mga tawo nga nagtaptap sa usa ka multicab ug duha ka mga motorsiklo sa usa ka magtiayon sa Sityo Himongbongan, Brgy. Taloot, Argao, habagatang Sugbo, kini nabawi human nakaplagan sa kapulisan inabagan sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7) sa usa ka dapit sa lungsod sa Liloan, amihanang Sugbo.

Matod sa usa ka kabanay sa mga biktima nga nihangyo nga di nganlan alang sa seguridad, ang PDEA 7 niabag sa kapulisan sa pag-imbestigar pinaagi sa pagsubay sa Global Positioning System (GPS) sa Ipad nga apil sa gidala.

Nasubay kini sa usa ka dapit sa Brgy. Tayud, Liloan nga dali usab nga giadto sa mga otoridad.

Didto, nakaplagan ang green nga multicab van ug usa sa duha ka mga motorsiklo sa Biyernes sa hapon, Abril 19, 2024, matod sa kabanay.

Ang mao nga mga sakyanan iya nila ni Chula Mamolo Mamalias, kinsang balay unang giransak sa mao nga mga tawo.

Di pa igo, matod ni Mamalias nga gidala pa siya sakay usa ka puti nga Mitsubishi Strada samtang gitabunan ang iyang ulo sa usa ka plastic bag samtang gipatug-an siya hain ang shabu.

Didto na siya nakaamgo nga naalaan sila nga durugista.

Gibuhian siya pag-abot sa Valladolid, dakbayan sa Carcar.

Tuod man, mga alas 11 sa gabii, Abril 19, 2024, nahibalik sa magtiayong Mamalias ang multicab ug Honda Click nga motorsiklo nga gipakuha sa mga polis, apan wa ang Ipad nga wa na nasubay kay hayan napawong na.

Lakip sa na-recover mao ang gadget ni Jovani Gacale Camillo.

Wa pa matino kon napalgan ba usab ang P142,000, motorsiklo ug Bluetooth speaker nga gisakiyo sab sa mao nga grupo gikan ni Camillo.

Ang balay ni Camillo mao ang ikaduhang giransak.

Ang kapuyo ni Camillo nabilanggo kanhi sa ilegal nga drugas apan nakagawas pinaagi sa plea bargain.

Matod niya nga ang iyang kapuyo wa na nagnegusyo sa ilegal nga drugas.

Sa pagsuwat ning taho, ang kapuyo ni Camillo wa pa nahiuli human nakaeskapo agi sa likod sa ilang balay.

Ang tinubdan sa Superbalita Cebu niingon nga ang mga biktima nangabalaka sa ilang seguridad human sila bahari nga pamatyon kon mosumbong sa kapulisan.

PDEA 7

Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga dili lang una sila mokomento labot sa pagka recover sa maong mga butang sanglit dili sila ang lead agency nga naghimo sa follow up operations.

Ang nag-una mao ang Argao Municipal Police Station human nimando si Police Brig. Gen. Anthony Aberin, direktor sa Police Regional Office (PRO 7), sa pagpalawom sa imbestigasyon.

Matod ni Alcantara nga nitabang sila sa Argao Police Station sa gilusad niini nga imbestigasyon aron mailhan kadtong maong mga armado, ilabi na kay ang ilang ahensya ang giangin sa paghimo sa krimen.

Tungod niini, gidayeg sa PDEA 7 ang gihimo sa Argao Police Station sa pagdali nga masulbad ang maong kaso.

“We express our gratitude sa PNP for their efforts para maresolve dayon ang case and we will cooperate kon unsay need nila nga information, kay this also has an impact sa uban namong kauban in law enforcement. Dili lang pangalan sa PDEA but also of other law enforcement agencies/units ang gamiton usahay sa mga tawo nga naay dautan’g plano,” matod ni Alcantara.