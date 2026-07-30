Multicab nasaghiran sa wing van, nalimbuwad

Drayber naangol lakip sa iyang pasahero human nga ang multicab nga gisakyan nasaghiran sa gikasugat nga wing van niadtong alas 9:10 sa buntag Miyerkules, Hulyo 29, 2026, sa National Highway, Barangay Panalipan, Lungsod sa Catmon.
Ang multicab nga gimaneho ni Rogelio Loyloy Arcelo, 55, taga Sityo San Miguel, Brgy. San Jose, Lungsod sa Catmon, Cebu nalandig sa tambalanan ingon man sa pasahero nga si Falconirie Colinares Ares, 40, taga Brgy. Cabalawan, Lungsod sa Sogod, Cebu.
Samtang ang wing van gimaneho ni Cris Jun Bucaling Cabi-ao, 31, taga Escalante City, Negros Occidental.
Sa imbestigayon sa Catmon Police Station, nasuta nga ang multicab naggikan sa Lungsod sa Carmen, Cebu, padulong sa Lungsod sa Catmon.
Sa pag-abot sa nahisgutang lugar, kalit nga nisarasay ang multicab sa wala nga bahin sa karsada.
Wala makontrolar sa drayber ang manobela ug na-sideswipe sa gikasugat nga wing van. Tungod niini nalimbuwad ang multicab sa karsada.
Ang drayber ug pasahero gidala sa Catmon Ambulance ngadto sa Sogod District Hospital sa Brgy. Damolog, Lungsod sa Sogod, Cebu. / GPL