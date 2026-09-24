Multicab sa amo ‘iprenda’ unta

Human nahuwasan sa iyang kahubog, nitahan sa kapulisan ang 29-anyos nga lalaki nga niunay og karnap sa multicab sa iyang negosyanteng amo sa F. Jaca Street, Barangay Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo niadtong Miyerkules, Septiyembre 23, 2026.
Giila lang ang maong lalaki nga si Rene nga taga Sityo Royal, Barangay Cogon Pardo, Cebu City.
Base sa imbestigasyon sa Inayawan Police Station, nitahan sa Carbon Police Station si Rene ug gi-turn over sa Inayawan police kuyog ang iyang amo.
Gireklamo si Rene sa iyang amo sa dihang wa mananghid nga gigamit niya ang multicab.
Niangkon si Rene sa SuperBalita Cebu nga wala siya nakapananghid tungod kay natulog pa ang iyang amo niadto’ng higayona.
Nitug-an si Rene nga hubog kaayo siya niadtong higayona ug naglibog sa iyang buhaton human nga napilde sa online sugal nga 'scatter'.
Apan hugtanon niya gipanghimakak ang pasangil nga iyang iprenda o ibaligya ang multicab kay naungo sa scatter ug wala na siyay ikapusta.
Matod pa ni Rene nga nagpahuwas lang siya sa iyang kahubog ug wa na siya kahinumdom kon asa siya naabot og suroy.
Hinuon, nabalik ra sa tag-iya ang maong multicab apan gipapriso siya sa iyang amo sa kalapasan sa New Anti-carnapping Act of 2016 R. A 10883. /