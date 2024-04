Munguia 100% nga masaligon batok Alvarez

Gipadayag ni kanhi world champion ug wala’y pildeng super middleweight fighter Jaime Munguia (43-0, 34KOs) ang iyang 100 percent nga kaandam sa iyang umaabot nga away batok sa iyang kababayang si Mexican superstar Saul “Canelo” Alvarez (60-2-2, 39KOs).

Ang gikahinamang away gikatakda karong Mayo 5, 2024 (PH time) sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, USA atol sa kasaulogan sa Cinco de Mayo.

“When I first got this fight, I was excited because I know how big of an opportunity this is. I’m 100% ready for this fight,” matod ni Munguia nga napatik sa www.fightnews.com.

Gipasabot ni Munguia nga sukad pa sa una, nagtinguha na siyang makig-away kang Alvarez, kinsa maoy kasamtangang undisputed super middleweight champion.

Masaligon si Munguia nga dili mausik kining dako’ng oportunidad nga niabot kaniya isip boksidor.

“I’ve always kept an eye on Canelo. Eventually you must fight the best. He is a very experienced fighter with a lot of skills that can do a lot in the ring. I’m ready for him,” dugang ni Munguia. / ESL