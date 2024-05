Munguia gileksyon ni Alvarez

Nadepensaan ni Mexican supestar Saul Canelo Alvarez ang iyang undisputed super middleweight title pinaagi sa unanimous decision nga kadaugan batok sa iyang kababayang si Jaime Munguia ning Dominggo, Mayo 5, 2024 atol sa Cinco de Mayo sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, USA.

Ang tulo ka judges mitali og 117-110, 115-112, ug David Sutherland sa ilang tagsa-tagsa ka scorecard.

Naangkon man tuod ni Munguia ang labing una niyang kapildihan apan iyang nabarugan ang iyang panaad nga hatagan og malisod nga away si Alvarez.

Pagsugod pa lang sa away, agresibo na si Munguia apan natumba siya sa 4th round dihang nataymingan siya sa right uppercut ni Alvarez.

Hinuon, nakabarog ra si Munguia ug wala kini miatras sa pagpakigbinukbokay ni Alvarez hangtod sa katapusang bagting.

Giangkon ni Munguia nga nalupig siya sa away.

“I came out strong and was winning the early rounds,” matod ni Munguia, 27. “I let my hands go, but he’s a fighter with a lot of experience. The loss hurts because it’s my first loss and I felt strong.”

Si Munguia nipahugyaw dayon sa mga tumatan-aw dihang nakasulod ang iyang makusog nga wa nga kumo ug miigo sa nawong ni Alvarez.

Nakapasulod sab si Munguia og mga makusog nga kumo sa ikaduha ug ikatulong rounds.

Apan human niini, gibali ni Alvarez ang dagan sa estorya ug siya na sab ang miagresibo pag-ataki kang Munguia.

Human sa away, giangkon sa 33 anyos nga si Alvarez nga adunay saktong kusog si Munguia apan iyang nasuta nga hinayon lang ang lihok niini ug mao kini iyang gipahimuslan.

“That’s why I’m the best,” pasabot ni Alvarez. “I took my time. I have a lot of experience. Munguia is a great fighter. He’s strong and smart. But I have 12 rounds to win the fight and I did. I did really good and I’m proud of it.”

Si Alvarez misaka sa 61-2-2, 39KOs nga rekord samtang si Munguia nahagbong sa 43-1, 34KOs nga baraha. / AP