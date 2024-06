Municipal Water Code sa Sogod gibabagan

Kanhi hepe sa Police Regional Office (PRO 7) niduso og petisyon ngadto sa korte sa dakbayan sa Danao aron pahunongon ang Kagamhanan sa Lungsod sa Sogod, amihanang Sugbo, sa pagpatuman sa giaprubahan nga ordinansa nga gihulagway nga sobrang pagsaka sa presyo sa singil sa tubig nga nakaapekto sa mga residente.

Si retired P/Maj. Gen. Jose Marie Espino ug ang iyang asawa nga si Rose Espino, pulos mga lumolupyo sa lungsod sa Sogod, niduso og writ of preliminary injunction sa Regional Trial Court sa dakbayan sa Danao aron ideklarar ang “Municipal Water Code” nga null and void.

Ang mga respondent sa petition mao sila si Sogod Mayor Lissa Marie Streegan ug ang mga miyembro sa konseho sa lungsod.

Matod ni Espino nga ang pagsaka sa singil sa bayranan sa tubig moabot ngadto sa 150 porsiyento subay sa Municipal Ordinance No. 15-2003 ubos sa Municipal Water Code nga gipasar sa Konseho ug giaprubahan sa mayor niadtong Nobiyembre 14, 2023.

Nipasangil si Espino nga sa pagtugot sa pagsaka, walay nahitabong public hearing.

“Last year mag increase daw sa tubig. They kept it under wraps. Sila-sila lang ang nag public hearing. The municipal and barangay officials were the only ones who conducted public hearings. There were just about 50 of them,” matod ni Espino.

Ang mga lumolupyo ug mga negosyante sa maong lungsod maoy naghiusa sa pagsupak sa ordinansa.

“I started the cause for the no to water increase in Sogod. I was very vocal. I took the cudgels for the people of Sogod because why would they increase the water rate when there was no public hearing,” dugang ni Espino.

Nipasabot ang kanhi heneral nga ang Sogod usa ka second class municipality ug dili makatarungonon ang pagsaka sa singil sa ilang tubig ilabi na nga dili dako ang kita sa mga residente.

Dili usab makiangayon nga mopasaka sa singil ang lungsod tungod kay nagkuwang man gani sila sa supply ngadto sa mga lumolupyo.

Gawas pa niini, kon mag-uwan, mausab ang kolor sa ilang tubig ngadto sa pagka brown.

Sa wala pa mapasar ang ordinansa, ang minimum nga singil sa tubig sa lungsod moabot lang sa tag P100 matag 10 cubic meters apan ning bag-ong ordinansa, misaka kini ngadto sa P250 matag 10 cubic meter.

Sa iyang petition, gibutyag ni Espino nga ang maong ordinansa unconstitutional ug dili balido “on the ground that it directly contravenes the 1987 Philippine Constitution and other laws.”

“The enactment of such unconstitutional ordinance constitutes grave abuse of discretion on the part of the Legislative and Executive branches of the Local Government Unit of the Municipality of Sogod,” tipik sa petition nga iyang giduso sa korte.

Gihulagway ni Espino nga 150 porsiyento nga increase usa ka “unjust, excessive, oppressive and confiscatory.”

“You should not increase the water rate by more than 10 percent based on the kaws that I have read and no water increase within five years. We now have the most expensive water rate in Cebu,” dugang ni Espino.

Nagduda ang kanhi PRO 7 director nga ang pagpatuman sa bag-ong sa water code pagpa­ngandam aron i-privatize ang ilang waterworks system sa lungsod.

Gihimakak usab niya nga ang iyang pag saba-saba kay aduna siyay tinguha nga molansar sa umaabot nga midterm elections sa sunod tuig.

“Kaya daw ako nag ingay dahil tatakbo daw ako. Pero di ako tatakbo,” matod ni Espino. / AYB