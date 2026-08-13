Munzon mabalhin sa TNT Tropang 5G

Nakatakdang mabalhin si Fil-Am forward Joshua Munzon gikan sa Titan Ultra Giant Risers ngadto sa TNT Tropang 5G nga maoy defending champion sa kasamtangang nagpadayon nga Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup.
Isip baylo, madawat sa Giant Risers ang usa ka first-round pick sa Tropang 5G sa Season 53 ug ang rookie big man nga si Joe Celzo.
Ang maong kasabutan naghuwat na lang nga maaprubahan sa Commissioner’s Office.
Mao kini ang hinungdan nga wala na niduwa si Munzon sa labing ulahing duwa sa Giant Risers niadtong Miyerkules, Agusto 12, 2026. / ESL