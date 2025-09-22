Superbalita Cebu

Munzon magtutok ra sa iyang duwa

Munzon magtutok ra sa iyang duwa
Munzon
Published on

Giklaro sa usa sa mga pambato sa NorthPort Batang Pier nga si Joshua Munzon nga wala'y epekto sa iyaha nga gipalit sa Pureblend Corporation ang prankisa sa NorthPort.

Gipasabot ni Munzon nga andam niyang ipagawas ang tanan niyang makaya bisan unsa pa nga team ang iyang duwaan.

“I’ll just continue to do my job out there,” matod sa kanhi No. 1 overall pick sa Philippine Basketball Association (PBA) nga napatik sa Spin.ph.

Si Munzon, 30, usa sa mga magduduwa sa Batang Pier nga sagupon sa Pureblend kon mahimo nang opisyal ang pagpalit niini sa prankisa sa NorthPort. / ESL 

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph