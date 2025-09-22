Munzon magtutok ra sa iyang duwa

Giklaro sa usa sa mga pambato sa NorthPort Batang Pier nga si Joshua Munzon nga wala'y epekto sa iyaha nga gipalit sa Pureblend Corporation ang prankisa sa NorthPort.
Gipasabot ni Munzon nga andam niyang ipagawas ang tanan niyang makaya bisan unsa pa nga team ang iyang duwaan.
“I’ll just continue to do my job out there,” matod sa kanhi No. 1 overall pick sa Philippine Basketball Association (PBA) nga napatik sa Spin.ph.
Si Munzon, 30, usa sa mga magduduwa sa Batang Pier nga sagupon sa Pureblend kon mahimo nang opisyal ang pagpalit niini sa prankisa sa NorthPort. / ESL