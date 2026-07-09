Munzon pabilin sa Giant Risers

Sukwahi sa mga gituohan, magpabilin si Joshua Munzon Titan Ultra Giant Risers sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup, nga sugdan karong Biyernes, Hulyo 10, 2026, sa Ynares Center sa Antipolo City.
Ang kanhi No. 1 overall pick maoy sentro sa mga gipanghisgutan kabahin sa trade human sa niaging Commissioner’s Cup. Apan gumikan kay wala’y trade nga nahitabo, auto-extended ang kontrata ni Munzon sa Giant Risers hangtod mahuman ang Season 50 Governors’s Cup.
Lakip sa nipadayag unta og interes kang Munzon mao ang San Miguel Beermen ug TNT Tropang Giga apan wala nahimong pinal nga kasabutan. / ESL