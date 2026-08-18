Munzon posible pa mabalhin sa TNT

Nasayran nga padayon pa nga nakigsabot ang Titan Ultra Giant Risers sa TNT Tropang 5G kabahin sa tinguha niini nga i-trade ang usa sa ilang labing mga sinaligan nga si Joshua Munzon.
Dili pa lang dugay, nagkasabot na unta ang duha ka kampo nga ibalhin sa Munzon sa Tropang 5G baylo sa first round pick sa umaabot ug rookie Joe Celzo apan sa kalit lang, nahugno ang negosasyon.
Usa ka tinubdan sa Spin.ph ang nibutyag nga gusto gyud nga i-trade sa Giant Risers si Munzon aron makalikay sa P420,000 nga suweldo niini matag buwan. / ESL