MUPC 2024 winners - ‘Perfect representation of STAFFVIRTUAL’

Dako ang pagsalig ni Fiona Lideza, chief operating officer sa STAFFVIRTUAL ngadto sa tanang ningdaug sa Miss Universe Philippines Cebu (MUPC) 2024 nga magdala og dakong garbo sa Sugbo.

Gitunol ni Lideza ang check nga P300,000 ngadto kang Kris Tiffany Janson, MUPC 2024 winner ug ang P50,000 ngadto kang Mary Josephine Paaske – MUPC Heritage 2024 isip Miss STAFFVIRTUAL nga corporate award.

Ang maong kalihukan gipahigayon sa Skyrise, IT Park, Apas, Cebu City, Pebrero 9, 2024.

Ang ubang winners nakadawat sab og cash prize ug gift items gikan kang Lideza.

“Staff virtual believes in creating a world an equitable world where nationalities matter least and capabilities matter most.

“I think it resonates to MUPC that’s our expectations from our ambassador nga dili ra nila i-prove nga they are diverse and beautiful Cebuanas but also their capabilities are there,” sey pa ni Lideza.