MUPC winner nakadawat na sa house & lot sa Contempo

Opisyal nang gi-turn over sa chief executive officer sa Contempo Property Holdings Inc., Beverly Dayanan, ang grand prize nga house and lot sa Sweetberries Community sa Lungsod sa Balamban ngadto sa Miss Universe Philippines – Cebu (MUPC) 2024 winner nga si Kris Tiffany Janson.

Samtang si MUPC - Tourism, Juvel Ducay adunay one year residency sa Bamboo Bay Community, usa ka condominium complex nga nahimutang sa Hernan Cor­tes, Subangdaku, Mandaue City.

Nisaad si Dayanan nga pabilin nga mosuporta sa ubang winners ilabi na sa ilang national pageant competition ug ang maong beauty queens magsilbi sab nga brand ambassadors sa Contempo.

“Contempo is led by a woman with a team of women. It’s now a dynamic of women supporting women. We’re so excited seeing them on their sleeves... the brand Cebu.

“Our Cebuana queen deserves nothing but the best,” matod pa ni Dayanan, atol sa press conference sa Lunes, Pebrero 12, 2024.

Sila si Janson ug Ducay mapasalamaton sa suporta sa Contempo ug maoy naghatag nila og dugang kadasig nga maningkamot atol sa ilang pagsalmot sa national competition.