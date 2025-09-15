Murodjon gileksyon sa Monster

Malampusong nadepensaan ni Japanese Naoya “Monster” Inoue ang iyang undisputed super bantamweight titles pinaagi sa dominanteng unanimous decision nga kadaugan batok kang Uzbek Murodjon Akhmadaliev niadtong Dominggo sa gabii, Septiyembre 14, 2025, sa Nagoya, Japan.
Ang duha ka judges parehong nitali og 118-110 sa ilang scorecards samtang ang usa nipatik og 117-111, tanan pulos pabor ni Inoue.
Kini maoy ikalimang sunodsunod nga higayon nga nadepensaan ni Inoue ang iyang World Boxing Council (WBC), World Boxing Organization (WBO), World Boxing Association (WBA), International Boxing Federation (IBF), ug The Ring super bantamweight titles.
Human sa away, gianunsyo sa 32-anyos nga si Inoue nga moaway siya og balik karong Disyembre 27 sa Riyadh, Saudi Arabia aron kontrahon ang sama niyang wala’y pilde nga si Mexican David Picasso.
Si Inoue kinsa nisaka sa 31-0, 27KOs nga rekord, nipakita nga dili lang kusog sa kumo ang iyang gisaligan kon dili ang iyang kinatibuk-ang abilidad diin gigamit niya ang iyang piktos nga jabs aron pag-alkontra sa mga ataki sa boksidor sa Uzbekistan kinsa nahagbong sa 14-2, 11KOs nga rekord.
Adunay mga higayon nga nakalusot ang ataki ni Akhmadaliev apan maka-adjust ra sab dayon si Inoue gamit ang iyang footwork.
Gawas sa iyang depensa, epektibo ang opensa ni Inoue diin pulipuli niyang gipunterya ang ulo ug bodega ni Akhmadaliev.
Sa kinatibuk-ang away, kanunay nga gigamit ni Akhmadaliev ang gihadlokan niyang tuo nga kumo apan hapit tanan, malikayan kini ni Inoue.
Sa round 8, tataw nga desperado na si Akhmadaliev nga dili gyud makaantimano ang iyang pambatong kumo tungod sa kaabtik ni Inoue.
Sa ulahing rounds, tataw nga nihubag na ang nawong ni Akhmadaliev samtang daw wala maunsa ang nawong ni Inoue.
Adunay higayon sa round 12 nga nakaantimano ang tuong kumo sa 30-anyos nga si Akhmadaliev apan wala kini nakatumba kang Inoue.
Nagkanayon si Inoue nga napagawas niya ang iyang kinatibuk-ang abilidad ug nahitabo gumikan sa kalidad ni Akhmadaliev kinsa iyang gihulagway nga usa sa labing maayong boksidor nga iyang nakontra.
“We’ve seen what a complete fighter Inoue has become,” matod sa usa sa mga promoter ni Inoue nga si Top Rank boss Bob Arum nga napatik sa ESPN.COM. / ESL