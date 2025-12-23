Murray gituohang mahimong All-Star

Gipangulohan ni Denver Nuggets star Jamal Murray ang listahan sa mga magduduwa nga gituohang mahimong All-Star sa labing unang higayon sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) nga ningsugod na sa ilang All-Star voting ning semanaha.
Si Murray nag-average og 24.9 puntos, 4.4 rebounds, ug 6.8 assists sa kasamtangang season.
Gawas ni Murray, ang ubang gituohang mahimong All-Star sa labing unang higayon mao sila si Austin Reaves sa LA Lakers, Jalen Johnson sa Atlanta Hawks, ug Chet Holmgren sa Oklahoma City Thunder. / Gikan sa wires