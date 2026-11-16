Murray nagtinguha mobiya sa Pelicans

Gibutyag sa New Orleans Pelicans nga suwayan nila pag-trade si kanhi All-Star Dejounte Murray isip pagsanong sa hangyo ang mga representante sa Klutch Sports.
“We will evaluate potential trade opportunities that are in the best interest of our organization,” opisyal nga pamahayag sa Pelicans.
Gikan sa iyang pagbalhin sa Pelicans niadtong 2024, sulod ra sa 54 ka duwa nakapakita og aksiyon si Murray gumikan kay gihasol siya sa nasinati niyang mga pagkaangol lakip na niini ang season-ending Achilles injury niadtong Enero 2025. / Gikan sa wires