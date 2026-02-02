Murray napili na nga All-Star player

Human sa siyam ka seasons sa National Basketball Association (NBA), napili na sa labing unang higayon isip usa ka All-Star ang usa sa labing mga pambato sa Denver Nuggets nga si Jamal Murray.
Si Murray usa sa napiling reserve players sa Western Conference nga gibutyag kagahapon, Lunes, Pebrero 2, 2026 (PH time).
Gikan sa iyang pagsulod sa NBA, ang Canadian star usa na sa dekalidad nga mga guard sa liga apan adunay mga pangutana kon nganong wala siya nahimong All-Star sa nanglabay nga seasons.
Sa 2025-26 season, si Murray nag-average og 28 puntos. / Gikan sa wires