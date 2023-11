Murray posible mobalik karon

Adunay posibilidad nga mobalik na pagduwa si Denver Nuggets star Jamal Murray gikan sa pagkaangol (hamstring) ning Sabado, Nobiyembre 18, 2023 (PH time) batok sa New Orleans Pelicans sa 2023-24 National Basketball Association (NBA).

Hinuon, gitataw ni Nuggets coach Michael Malone nga kuli ang posibilidad nga mahitabo kini basi sa iyang nakita human sa ilang praktis ning Biyernes, Nobiyembre 16, 2023.

“But I know from all the reports I’m getting, he’s really working hard to get back and making positive strides every day,” matod ni said Malone.