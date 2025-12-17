‘Muscle Man’ mibalik sa PBA isip sakop sa FiberXers

Nahibalik sa Philippine Basketball Association (PBA) ang gitawag og "Muscle Man" nga si Vic Manuel human kini nipirma og kontrata sa Converge FiberXers.
“Oo, pumirma na ako,” pagkumpirma ni Manuel sa interbyu sa Spin.ph.
Nakaapil na sa praktis si Manuel sa FiberXers apan matod sa 37 anyos nga magduduwa nga ning pagsuwat, wala pa siya nasayod kon makaduwa ba dayon siya sa FiberXers sa Season 50 Philippine Cup.
Katapusang nagduwa si Manuel sa PBA ubos sa kampo sa Terrafirma Dyip sa niaging season apan wala siya gipapirma og bag-o human ni-expire ang iyang kontrata unya wala sab laing team nga nitanyag kaniya.
Niini, nibalhin pagduwa si Manuel sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) ubos sa kampo sa Pangasinan Heatwaves, nga iyang natabangan nga makasulod sa Northern Conference finals.
Gipasabot ni Manuel nga mubo ra nga kontrata ang iyang gipirmahan sa FiberXers gumikan kay gusto una niyang suwayan kon unsa’y iyang mahimo ning pagbalik niya sa PBA. / ESL