Mustangs, Wildcats magsangka

Mga duwa karon:

5:15 pm- USC batok CBSAA (High School)

6:45 pm- CITU batok CRMC (College)

Ipabiling buhi ang ilang paglaum alang sa semi-finals maoy tinguha sa Cebu Roosevelt Memorial Colle­ges (CRMC) Mustangs sa ilang pagpakigbatok sa Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildcats sa main game ning Huwebes sa gabii, Nobiyembre 16, 2023, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Ang Mustangs kasamtangang naa sa tunga-tungang bahin sa standing dala ang 3-4 nga rekord.

Kuli na man tuod ang ilang paglaum nga makaabante apan labing seguro, padayong mamasin ang Mustangs nga makakumpayot og luna alang sa sunod round.

Kinahanglang maharos pagdaug sa Mustangs ang ilang nahabilin nga tulo ka mga duwa sugod ning kombatiha ug mag-ampo nga mopabor kanila ang resulta sa nahabiling mga duwa sa teams nga nag-una kanila.

Sa ilang bahin, ang Wildcats adunay 2-6 nga rekord.

Garbo ug dungog na lang ang apason sa Wildcats ning sangkaa gumikan kay wala na man sila’y paglaum nga makaabante.

Sa premirong duwa, magsangka ang City of Bogo Science and Arts Academy (CBSAA) Trail Blazers ug University of San Carlos (USC) Baby Warriors sa high school division.

Ang Trail Blazers adunay 3-4 nga rekord samtang ang Baby Warriors naggunit og 1-6 nga baraha. Pareho na silang wala’y paglaum nga makaabante.

Sa laing bahin, gipukan sa USC Warriors ang University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons pinaagi sa overtime, 80-70, sa college nga engkuwentro niadtong Martes, Nobiyembre 14, 2023.

Sa high school divison, gipangbuntog sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Baby Jaguars ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons, 64-57.