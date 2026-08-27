MVP! MVP!, wa'y klase! kini ang naglanoglanog nga abiba sa fans ni Rose sa pagbisita niya sa SM Seaside

Duha na man tuod ka tuig ang nakalabay gikan sa pagretiro ni Derrick Rose sa National Basketball Association (NBA), apan nagpilit gihapon sa alimpatakan sa mga Sugboanong mahiligon sa basketball ang iyang mga naabot isip usa ka basketbolista.
Napamatud-an kini atol sa pagbisita sa labing batan-ong nahimo nga MVP sa NBA sa SM Seaside Cebu niadtong Miyerkules, Agusto 26, 2026, nga maoy nagtuldok sa gipasiugdahan sa ArenaPlus nga duha ka adlaw nga “Rose Meets the Queen: Derrick Rose in Cebu.”
Mismong si Rose kinsa nahimong MVP sa edad nga 22 anyos ug pito ka buwan dihang nagduwa siya sa Chicago Bulls niadtong 2011, natingala nga gidumog gihapon siya sa mga Sugboanon hangtod ning puntoha.
“I feel like I gotta have some type of Filipino in my blood somewhere. There’s no way I could come over here and get this much love,” matod ni Rose kinsa maoy 2009 Rookie of the Year ug three-time All-Star sa NBA.
Ang pamilyar nga abiba nga “MVP! MVP!” naglanoglanog sulod sa SM Seaside unya baga nga grupo sa mga estudyante ang naninggit og “wala’y klase! wala’y klase!” nga tataw dala nga komedya atol sa kalihukan.
“Derrick’s the youngest MVP in NBA history, and his story has inspired millions of fans around the world,” matod ni ArenaPlus Head Ethan William sa usa ka pre-recorded message.
“We want more fans across the Philippines to have moments like this, not just in Metro Manila. Today, it’s Cebu’s turn.”
Kini maoy ikalimang higayon nga nakabisita si Rose sa Pilipinas, ikatulo sukad siya nahimong ArenaPlus ambassador ug labing una niya sa Sugbo. / ESL