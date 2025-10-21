Mynt CEO nalakip pag-usab isip most powerful women sa Asya ‘25

Napili na usab sa Fortune’s 100 Most Powerful Women in Asia 2025 si Martha Sazon kinsa Presidente ug CEO sa Mynt nga mao ang parent company sa GCash.
Kini nagtimaan sa ikaduhang sunodsunod nga tuig nga iyang nadawat ang pag-ila sa iyang transformative leadership ug lig-on nga adbokasiya alang sa financial inclusion para sa mga Pilipino.
Gitudlo si Sazon isip CEO sa tungatunga sa COVID-19 pandemic, apan iyang gipangulohan ang GCash ngadto sa kusog nga pag-uswag ug pagbag-o.
Sa iyang kapin 30 ka tuig nga kasinatian, nahimo niyang una ug labing dako nga $5 bilyon nga “unicorn” company sa Pilipinas ang GCash nga karon gigamit na sa walo sa matag napulo ka Pilipino.
Ubos sa iyang liderato, ang GCash nagpatuman sa panan-awong “Finance for All” pinaagi sa paghatag og access sa pagbayad, pautang, seguridad, ug pagpamuhonan.
Hangtod karon, nakapautang na kini og P287 bilyunes sa 9.5 milyunes ka mga Pilipino diin kadaghanan niini kababayen-an ug low-income earners sa gawas sa Metro Manila.
Si Sazon sab napasidunggan sa lainlaing internasyonal nga award sama sa Asia Leaders Awards 2023 Woman of the Year ug Tatler 2024 Front & Female Business Leader Award.
Ang iyang liderato nagpamatuod nga pinaagi sa pagtuo, inobasyon, ug serbisyo, mahimo nga makab-ot ang usa ka inklusibo ug malungtarong digital nga kaugmaon alang sa tanang Pilipino. / PR