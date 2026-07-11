N95 nga facemask nagnihit

TUNGOD sa pagnihit sa suplay sa N95 mask, ang mga botika sa Dakbayan sa Sugbo nangayo na og dugang delivery human nitaas og maayo ang demand.
Kini tungod sa nasinating ashfall resulta sa pagbuto sa Bulkan sa Kanlaon niadtong buntag sa Huwebes, Hulyo 9, 2026.
Ang kalit nga pagdagsa sa mga kustomer niresulta sa panic buying, hinungdan nga nahurot ang stock sa N95 mask sa pipila ka mga botika.
Ang Department of Environment and Natural Resources–Environmental Management Bureau (DENR-EMB) 7 nagpagawas usab og health advisory human sa pagbuto sa Bulkan sa Kanlaon.
Sila nagpahimangno nga ang volcanic haze o ashfall mahimong makaapekto sa kalidad sa hangin sa pipila ka bahin sa Sugbo.
Giawhag sa ahensya ang publiko sa pagsul-ob og tarong nga N95 o KN95 mask, limitahan ang paggawas-gawas sa balay, ug magpabiling updated pinaagi sa mga opisyal nga pahibawo gikan sa DOST-PHIVOLCS, PAGASA, ug mga lokal nga kagamhanan.
Gipahimangno usab nga likayan ang pagpatakap sa mga dili kumpirmadong impormasyon.
Ang mga botika sa downtown sa Sugbo napuno sa mga kustomer nga namalit og bisan unsa nga protective mask.
Gawas sa N95 mask, ang mga residente nipalit usab og surgical mask, KN95 mask, KN94 mask, ug FFP3 respirator.
Si Jeancy Coniendoaa, usa ka kawani sa botika sa P. Del Rosario Street, niingon nga wala nila damha ang kalit nga pagsaka sa demand.
Tungod kay lumad nga taga-Negros Occidental nga dapit sa Bukid sa Kanlaon, si Coniendoaa niingon nga ang ashfall naandan na nila.
Apan iyang namatikdan nga kining maong hitabo talagsaon ra sa Sugbo, hinungdan nga nabalaka ang mga residente ug nanalipod sa ilang kaugalingon pinaagi sa pagpalit og protective equipment.
Bisan pa man kon ang ashfall panagsa ra nga makahatag og dinaliang hulga sa kinabuhi, matod niya nga ang dugay nga pagka-expose niini mahimong adunay seryoso'ng epekto sa respiratory health.
Samtang, si Laila Bague, usa ka pharmacy assistant sa usa ka health, wellness, ug cosmetics store sa downtown sa Sugbo, niingon nga ang mga kustomer nangita og N95 mask human nikatap ang balita bahin sa ashfall. (Mi Kizziah Reeve A. Tantog, UP Cebu Intern)