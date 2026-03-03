Superbalita Cebu

Na-ejected bisan wala nagduwa

Na-ejected bisan wala nagduwa
Young
Published on

Wala pa gani siya nakaduwa sa bag-o niyang team nga Washington Wizards, na-ejected na si Trae Young.

Nahitabo kini atol sa kapildihan sa host Wizards batok sa Houston Rockets, 118-123, kagahapon, Martes, Marso 3, 2026 (PH time), sa National Basketball Assocation (NBA).

Si Young, kinsa nagsibilyan pa atol sa duwa, nisulod sa korte dihang adunay kasamok nga nahitabo hinungdan nga na-ejected siya basi sa lagda sa liga.

Ang kanhi Atlanta Hawks masubhan isip Wizard karon pang Biyernes, Marso 6 batok sa Utah Jazz. / Gikan sa wires

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph