Na-ejected bisan wala nagduwa

Wala pa gani siya nakaduwa sa bag-o niyang team nga Washington Wizards, na-ejected na si Trae Young.
Nahitabo kini atol sa kapildihan sa host Wizards batok sa Houston Rockets, 118-123, kagahapon, Martes, Marso 3, 2026 (PH time), sa National Basketball Assocation (NBA).
Si Young, kinsa nagsibilyan pa atol sa duwa, nisulod sa korte dihang adunay kasamok nga nahitabo hinungdan nga na-ejected siya basi sa lagda sa liga.
Ang kanhi Atlanta Hawks masubhan isip Wizard karon pang Biyernes, Marso 6 batok sa Utah Jazz. / Gikan sa wires