Na-missing, patay na'ng napalgan

Human sa duha ka adlaw nga pagpangita, napalgan na nga wala na’y kinabuhi ang usa ka 18-anyos nga estudyante nga nalumos samtang naligo sa dagat uban sa iyang mga higala niadtong Enero 4, 2024.
Ang biktima giila nga si Geral Avila Mahidlawon, usa ka Grade 12 student sa Luray National High School ug residente sa Sityo Planta, Barangay Tubod, Dakbayan sa Toledo.
Niadtong Enero 4, 2026, Dominggo, naligo ang biktima uban sa iyang mga barkada sa kadagatan sa Sityo Santa Ana, Barangay Poblacion.
Napunta si Mahidlawon sa lawom nga bahin sa dagat ug naunlod.
Gisuwayan unta siya pag-rescue sa iyang mga kauban apan pakyas sila tungod sa kakusog sa sulog ug dagko nga mga bawod niadtong panahona.
Napalgan ang patay nga lawas sa biktima alas 3:00 na sa kaadlawon sa Martes, Enero 6, 2026.
Usa ka mananagat nga si Roy Lausa Lenihan ang unang nakakita sa biktima nga napadpad sa kabatuan, pipila lang ka metros ang gilay-on gikan sa dapit diin kini naunlod.
Kahinumdoman nga nihimo og search and rescue ang City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) sa Toledo sukad niadtong Dominggo. / AYB