Na-slide sa gimaneho’ng motor naligsan sa gikasugat, namatay

Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 22-anyos nga ulitawo human nalambigit sa disgrasya sa dalan niadtong Lunes sa hapon, Marso 16, 2026, sa National Road, Lower Cambuntan, Barangay Bolinawan, Dakbayan sa Carcar.
Giila sa kapulisan ang biktima nga si Eddison Tenebro Anor, lumulupyo sa Sityo Ylaya sa maong barangay.
Samtang ang drayber sa pikas motor nga naangol giila nga si Jene Seriquillo Fausto, 21, residente sa Canlawilao, Dumalan, Lungsod sa Dalaguete.
Subay sa imbestigasyon sa Carcar City Police, nasayran nga ang duha ka motorista nagbiyahe sa managlahing direksyon.
Si Anor nagpaingon sa South samtang si Fausto sa North.
Pag-abot sa dapit diin nahitabo ang disgrasya, gikatahong na-slide ang motor ni Anor paingon sa pikas lane, hinungdan nga wala na makalikay si Fausto ug nabanggan ang biktima.
Tungod sa kusog nga impact, nakaangkon og grabeng kadaot sa ulo si Anor.
Gidala ang duha sa Cebu Provincial Hospital sa Carcar City, apan gideklarar nga dead on arrival si Anor.
Sa pagkakaron, padayon pang nagpaalim sa tambalanan si Fausto tungod sa mga samad ug bun-og sa kalawasan ug gikatakda kining ibalhin sa usa ka tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo. / JDG