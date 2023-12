Na-ungo sa sugal, nanulis

Nasikop ang mga suspek sa pagpanulis niadtong Lunes sa hapon, Disyembre 4, 2023 sa usa ka negusyante ug kauban niini sa Barangay Bina­liw, dakbayan sa Sugbo atol sa hot pursuit operation sa kapulisan sa Talamban nga gipangulohan nila ni Police Major Janelito Marquez ug Police Lieutenant Colonel Conrado Manatad, deputy director for administration sa Cebu City Police Office.

Si Jay Ar Miraflor Palermo, 31, taga Dimataga Village, dakba­yan sa Lapu-Lapu, maoy unang nasikop ug niangkon nga maoy mastermind sa krimen.

Iyang gihinganlan ang iyang mga kauban nga sila si Leopoldo Montelebano Jamolin, 37, taga-Mactan Benito Ebuen Air Base, Barangay Pajo, Lapu-Lapu City, ug Jerry Arong Apa, 28, usa ka security guard nga taga Sitio San Roque, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City.

Sila si Apa ug Jamolin gikustodiya sa mga sakop sa Talamban Police Station ug Special Weapons and Tactics (SWAT) unit, nga gipangulohan nilang Marquez ug Manatad, mga alas 7 sa buntag sa Martes, Dis­yembre 5, 2023, sa dakbayan sa Lapu-Lapu.

Ang mga biktima giila nga sila si Razel Dave Navarrete, 33, ug Jaco Diono, 23, pulos taga Barangay San Isidro, General Santos City.

Nadala ang P400,000 nga cash ug mga alahas nga moba­lor og kapin sa P300,000 sa mga akusado.

Nasayran sa imbestigasyon nga sila si Palermo ug ang mga biktima managsilingan sa General Santos.

Gitataw ni Navarette nga wa siya magtuo nga tulison sila ni Palermo kay misalig siya niini.

Sila si Navarette ug Diono pa­ingon sa Binaliw aron mopalit og second hand nga sakyanan ug si Palermo maoy ilang drayber.

Matod ni Marquez, nagsugod ang pagduda sa mga biktima kang Palermo sa dihang nagsige og hunong sa dakbayan sa Mandaue nga daw adunay gihuwat. Sa ilang pag-abot sa Binaliw, nikanaug si Palermo sa sakyanan aron mangutana sa nahimutangan sa tag-iya niadtong sakyanan nga paliton sa mga biktima.

Apan niabot sila si Apa ug Jamolin dayon tion sa armas ngadto sa mga biktima ug gikuha ang kuwarta ug mga alahas.“Una nang duda nana ang mga biktima nga naay involvement si Palermo kay didto palang sa Mandaue sige na daw naghunong-hunong ba kanang murag naay gihulat.

“Mao to pag-abot sa Binaliw nigawas ning suspek kay nangutana asa ang balay atong tag-iya sa sakyanan nga paliton sa biktima pero kalit lang nga naabot ang riding in tandem nya gitulis dayon sila,” matod ni Marquez.

Si Palermo niangkon sa kapulisan nga siya maoy nimando nga tulison si Navarette.

NAUNGO SA ONLINE CASINO

Nasayran nga nakautang si Palermo og P70,000 sa usa ka tawo aron nga i-down og sakyanan, apan gipusta kini niya sa online casino ug napildi. Nagbasol si Palermo sa iyang nahimo.

“Sige naman ko aning negusyoha, Sir, nga mopalit og sakyanan nya ibaligya pud nako pero mura kog na blangko ba, nabuang man gud ko sa sugal ba sa online casino, Sir. First time nako ni, Sir, mao nang nagmahay gyud kaayo ko,” saysay ni Palermo.

Matod ni Navarette nga bisan og napasaylo na niya si Palermo, mopasaka gihapon siya og kaso batok sa suspek.

Si Navarette nakatransaksyon kaniadto ni Palermo aron mopalit og sakyanan, gani naka-deliver kini sa sakyanan ngadto sa Gensan.

Nakuha lang sa kapulisan ang P179,000 ug usa ka pistola sa kuwarta nga gikawat sa mga akusado.

Si Apa, sa iyang bahin, nitug-an nga nabayran na niya ang iyang utang ug gigamit ang iyang P70,000 nga bahin sa kinawat.

Naglipay kini pinaagi sa pagpa-inom sa mga higala sa usa ka bar sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug nangabang og duha ka babaye nga iyang gidala sa motel.

“Giinom namo, sky is the limit gud unya nikuha ko’g babaye kay daghan gud kaayo ko’g kwarta. Unya gisuroy ako mga amigo sad sila gipa inom. Mga 4 ka case among nahurot,” ni Apa.