Naa na’y WTA tourney nga ipahigayon sa Pilipinas

Aduna na’y Women's Tennis Association (WTA) tournament nga ipahigayon sa Manila sa sunod tuig.
Nahitabo kini human opisyal nang nahilakip sa WTA calendar ang Philippine Women’s Open.
Sa Facebook post sa Philippine Sports Commission (PSC), gikompirmar kining maong kalambuan ni PSC Chairman Patrick Gregorio kinsa nakigtambayayong na sa government agencies ug Philippine Tennis Association (Philta) kabahin niini.
Ang labing unang WTA 125 tournament sa Pilipinas ipahigayon karong Enero 26-31, 2026. Aduna kini 32-player singles draw ug 16-team doubles.
Mokabat sa $115,000 o dul-an sa P7 milyunes ang kinatibuk-ang ganti sa torneyo.
Sa artikulo nga napatik sa www.gmanews.tv., nagkanayon si Philippine Sports Commission (PSC) chair Patrick Gregorio nga gilaumang mosalmot sa torneyo si Filipina tennis ace Alex Eala.
Hinuon, nagdepende pa kini sa kampanya ni Eala sa Australian Open nga gikatakda karong Enero 12 hangtod Pebrero 1, 2026. / ESL