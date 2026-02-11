Naabta’g 19 ka oras una gi-liquor test

Gikataho nga nanimaho’ng ilimnong makahubog ang drayber sa Toyota Innova nga nakaligis-patay sa batan-ong negosyante nga si Kingston Ralph Cheng sa Paseo Saturnino Maria Luisa Road, Barangay Banilad, Cebu City niadtong alas 12:53 sa kaadlawon sa Dominggo, Pebrero 8, 2026.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, information officer sa Cebu City Police Office (CCPO), nga human maalarma ang nahitabong hit-and-run ug adunay naligsan, dali nga niresponde ang mga sakop sa Traffic Enforcement Unit (TEU).
Naabtan ang suspek nga si Sean Andrew Pajarillo, 21, nga giatiman sa personnel sa Emergency Medical Services.
Sa dihang nagpangutana ang imbestigador, natimahuan niini ang baho sa ilimnong makahubog sa gininhawa sa maong drayber. Gipaandam sa TEU ang request aron nga ipaubos sa liquor ug drug test ang drayber-suspek.
Dali kini nga gidala sa ambulansya ug gilahos sa pribadong tambalanan sa North Reclamation Area, Mandaue City nga maoy hangyo sa amahan ngadto sa medical personnel.
Wala na makasulod ang mga imbestigador sa Emergency Room matod ni Los Baños ug nagpaabot sa gawas.
Nianang pagka alas 2:00 sa hapon, gibalhin si Pajarillo sa private room nga maoy hinungdan nga nag-follow up sila sa request sa PNP nga ipaubos sa liquor test.
Apan giingong gipadala pa sa legal officer sa tambalanan ang request.
Niana nang alas 4 sa hapon nagpahibalo ang maong legal officer nga nagkinahanglan og pagtugot sa suspek ug sa iyang doctor nga ipaubos sa liquor ug drug test.
Sa alas 7:55 na sa gabii gihimo ang maong test human nga ang doctor nihatag sa iyang pagtugot ug nigawas nga negatibo kini sa alcohol ug sa drug test.
“You can imagine nga gikan sa 1:50 a.m. gidala siya sa (ospital) Mandaue, alas 4:00 p.m. na on same date nipirma ang doktor nihatag og pagtugot,” matod ni Los Baños.
Giangkon ni Los Baños nga dunay limitasyon ang trabaho sa kapulisan ug dili sila makahilabot ilabi na nga anaa sulod sa usa ka pribadong tambalanan.
Niadtong Lunes, Pebrero 9, 2026, ang mga abogado sa biktima ang nakigtagbo sa mga imbestigador sa TEU alang sa pag-andam sa kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide diin sila ang nag-andam sa mga affidavit.
Giklaro ni Los Baños nga ang mga nanggawas nga video sa social media mamahimong magamit a kabanay sa biktima isip ebidensya sa kaso nga ilang gipasaka sa korte nga magpamatuod nga ubos sa ilimnon nga makahubog si Pajarillo.
Samtang wala na mopasaka og kaso ang tag-iya sa Toyota Vios nga unang nabanggaan sa suspek tungod kay niluwat na kini og affidavit of desistance. /