Naalaan lang, maoy duda sa pamilya

Gituohan nga naalaan lang sa usa ka 35-anyos nga construction worker ang 42-anyos nga si Jessielito Sanico nga maoy nangulata sa paryente sa suspek, hinungdan nga gisundan ug gisumbag niya kini sa Sityo Guimbal, Barangay Canamucan, Compostela, Cebu niadtong Septiyembre 30, 2026.
Si Sanico, lead man sa Engineering Department sa usa ka food company, namatay human sa maong insidente.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, namista ang biktima ug ang suspek nga si alyas Rodel, 35, niadtong higayona.
Asoy sa suspek, nisumbong ang sa iyang paryente nga nakulatahan ni Sanico ug gisiko sa diskohan.
Mao nga sa dihang nakita ni Rodel ang biktima, iyang giduol dayon sumbag kaduha.
Sigon pa sa suspek nga nalukapa si Sanico ug iyang gibiyaan sa pagtuo nga nakuyapan lang.
Gituohan sa pamilya nga naalaan lamang si Sanico tungod sa laing insidente sa pagpangulata nga nalambigit sa usa ka empleyado sa laing departamento sa ilang kompanya niadtong Agusto 30. / JDG