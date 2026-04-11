Naalaan nga tulisan, sikop sa buy-bust

Gibalhog sa mga sakop sa Abellana Police Station 2 ang usa sa duha ka lalaki nga gidakop sa mga security personnel sa South Road Properties (SRP) sa miaging semana subay sa reklamo sa usa ka lalaki.
Kini human siya nakuhaan og usa ka pakete sa gituohang shabu nga mobalor sa P6,000 atol sa buy-bust sa may dan F. Ramos, Barangay Sta. Cruz, Siyudad sa Sugbo alas 7:00 sa gabii, Huwebes, Abril 9, 2026.
Ang suspek giila nga si Jhesim Olarte Ortega, 27, taga Sityo Silangan, Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo.
Nag-viral sa social media si Ortega ug ang iyang kauban human sila gidakop sa miaging semana sa pagduda nga sila mga tulisan.
Gihimakak ni Ortega ang pasangil sanglit niadtong panahona gikan sila nagduwa og billiards sa iyang higala apan naagian sila sa mga nagpatrolya nga security personnel sa SRP.
Iyang gisaysay nga ang iyang kauban ang niduol sa usa ka lalaki aron mangayo og tubig apan nagduda kini nga siya tulison nga maoy hinungdan nga sila gipadakop.
Hinuon, gibuhian ra sab sila pipila ka gutlo ang milabay human nahusay ang problema.
Gibutyag ni Ortega nga dili sila mga tulisan ang nawong lang matod pa sa iyang kauban nga murag nawong og tulisan nga maoy hinungdan nga nadudahan sila nga manulis sa SRP.
“Gikan man mi nag-billiard ato padung mi uli, nasugatan mi sa patrol sa SRP. Ang akong kauban niduol atong lalaki nangayog tubig unya katong bataa mura ra'g tulisan og nawong ba unya napagan ra ko ato,” matod ni Ortega.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 11, Article II, Republic Act 9165 ang ipasaka sa Abellana Police Station batok ni Ortega. (AYB)