Naangol na sab si Ben Simmons

Nakasinati og season-ending injury (tear right Achilles tendon) si Sacramento Kings guard Ben Simmons atol sa praktis sa Kings kagahapon, Lunes, Oktubre 19, 2026 (PH time).
Si Simmons kinsa kanhi three-time All-Star ug kanhi No. 1 overall pick sa Philadelphia 76ers niadtong 2016, gihasol og nagkadaiyang pagkaangol sa nanglabay nga pipila ka season sa National Basketball Association (NBA).
Andam na unta siya mobalik pagduwa human nakapirma og usa ka tuig nga kontrata sa Kings niadtong Septiyembre 4 apan tungod ning bag-o niyang nasinati, ningitngit na sab ang iyang kaugmaon isip usa ka basketbolista. / Gikan sa wires