Naangol sa praktis ang sentro sa NYK

Nakasinati og angol sa kumigking sa iyang tuo nga kamot ang sentro sa New York Knicks nga si Mitchell Robinson atol sa praktis sa Knicks kagahapon, Biyernes, Mayo 29, 2026 (PH time).
Mao kini ang labing unang praktis sa Knicks human nila nabutlogan ang Cleveland Cavaliers, 4-0, sa Eastern Conference finals series.
Wala pa masayri kon kanus-a makabalik pagduwa si Robinson.
Ang Knicks nangandam na og sugod alang sa NBA Finals diin ilang kontrahon ang modaog sa Western Conference finals series tali sa Oklahoma City Thunder ug San Antonio Spurs, nga kasamtangang nagtabla, 3-3. / Gikan sa wires