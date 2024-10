Naangol si Curry

Dobleng sagpa ang naangkon sa hosts Golden State Warriors kagahapon, Lu­nes, Oktubre 28, 2024 (PH time), sa National Basketball Association (NBA) : napildi sila batok sa Los Angeles Clippers, 104-112, ug naangol (sprained left ankle) ang ilang lider nga Stephen Curry.

Nasinati sa two-time MVP ang iyang pagkaangol sa hinapos nga bahin sa 3rd quarter.

Nibalik pagduwa si Curry sa nahabiling 8:08 minutos sa 4th quarter apan paglabay lang sa 13 ka segundos, nigawas na sab kini ug wala na nibalik pagduwa.

Nagkanayon si Warriors coach Steve Kerr nga dili ra tantong grabe ang pagkaangol ni Curry apan kinahanglan kining ipaubos sa MRI exam.

“He’s doing OK. He said it was, I think he used the word mild or moderate,” matod ni Kerr.

“He’s obviously sprained the ankle many times before so he doesn’t think it’s too bad, but obviously it’s a concern.”

Si Curry, 36, kinsa maoy NBA all-time 3-point leader, nibiya sa duwa nga nagbilin og 18 puntos ug unom ka assists.

Ang Warriors gipangulohan ni Andrew Wiggins pinaagi sa iyang 29 puntos, nidugang og 12 puntos si Jonathan Kuminga samtang nihatag og 10 puntos si Kevon Looney.

Ang Clippers nga padayong ningkumbati nga wala ang usa sa ilang mga pambato nga si Kawhi Leonard, gipangulohan nila ni Ivica Zubac ug James Harden pinaagi sa ilang 23 puntos matag usa, nitunol og 20 puntos si Norman Powell samtang nihatag og 18 puntos si Derreck Jones Jr.

Ang Clippers ug Warriors pareho na nga naggunit og 2-1 nga rekord.

Puntos kada usa:

LA Clippers (112) - Zubac 23, Harden 23, Powell 20, Jones Jr. 18, Coffey 8, Porter Jr. 7, Dunn 6, Batum 5, Mann 2.

Golden State (104) - Wiggins 29, Curry 18, Kuminga 12, Looney 10, Melton 8, Hield 8, Payton II 6, Jackson-Davis 4, Podziemski 4, Moody 3, Green 2. / AP