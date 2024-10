Naangol si George

Naangol ang wa nga tuhod sa bag-ong nakuha nga pambato sa Philadelphia 76ers nga si Paul George atol sa ilang dakong daog batok sa host Atlanta Hawks, 104-89, kagahapon, Lunes, Oktubre 15, 2024 (PH time) sa preseason sa National Basketball Association (NBA).

Nasinati ni George ang pagkaangol sa 2nd quarter dihang natakilpo siya atol sa usa ka defensive play.

Ang nine-time All-Star nibiya sa duwa nga bawon ang walo ka puntos nga iyang nahimo sulod sa 12 ka minutos nga pagduwa.

“I felt that it hyperextended, and immediately it was, all right, I need to get taken out and (looked at), but if you ask me, I’m not too concerned about it,” matod ni George.

Nagkanayon si 76ers coach Nick Nurse nga susihon karong Miyerkules, Oktubre 16, kon unsa kagrabe ang pagkaangol sa 34 anyos nga si George.

“You never want anything to happen to anybody,” matod ni Nurse. “Certainly, just kind of trying to work him into things. He wants to work into things, too. This doesn’t give us a chance to do that. Hopefully it’ll be OK so he’s back with us right away.”

Sukad pa niadtong 2018-19 season, nalimitahan ang mga duwa ni George matag season tungod kay gihasol kini sa nagkadaiyang pagkaangol.

Gikan sa free agency, si George nipirma sa 76ers og upat ka tuig nga kontrata nga nagbalor og $212 million sa niaging offseason.

Sa laing mga duwa, gipangmakmak sa Oklahoma City Thunder ang Dallas Mavericks, 110-96, gipanglampornas sa Brooklyn Nets ang Washington Wizards, 131-92, samtang gipangbuntog sa Milwaukee Bucks ang Chicago Bulls, 111-107. / AP